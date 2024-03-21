В Екатеринбурге пройдет выставка рисунков детей с синдромом Дауна

21 марта в 14:30 в лектории Креативного кластера “Домна” на улице Вайнера, 16, откроется выставка рисунков под названием “Семья, друзья и просто Я”, посвященная Международному дню человека с синдромом Дауна.
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