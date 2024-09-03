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Энтони Эдвардс принял участие в воссоздании знаменитой фотографии с Кевином Гарнеттом

Энтони Эдвардс принял участие в воссоздании знаменитой фотографии с Кевином Гарнеттом

Звезда НБА и игрок НФЛ Джастин Джефферсон («Миннесота») воссоздали знаменитую фотографию с Кевином Гарнеттом и Рэнди Моссом, которая была сделана в 2000 году.

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