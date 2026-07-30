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Норвежская спортсменка увидела в отстранении России избирательный подход: «Израиля и США это тоже должно касаться»

Норвежская спортсменка увидела в отстранении России избирательный подход: «Израиля и США это тоже должно касаться»

Норвежская пляжная волейболистка Суннива Хелланне-Хансен призналась, что она видит избирательный подход в том, что от участия в соревнованиях была отстранена только Россия, тогда как США и Израиль не подверглись санкциям.

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