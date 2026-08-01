«Должны требовать»: чиновники Таджикистана хотят помогать мигрантам «доить» соцвыплаты в России

Андрей М

Да, по переписи в стране около 200 тысяч цыган, по данным МВД их чуть более полумиллиона, а по факту ни кто ни чего не скажет о количестве этих людей в стране... У них на один паспорт могут жить по несколько человек.. Да и.., если включить фатазию, то я не представляю как этих людей можно переписать? Вам приходилось быть в районе их проживания, в таборе.. Мне дважды... Один раз даже жили в цыганском доме в Жданове, ныне Мариуполь.. Несколько, поверхностно, знаком с их бытом! Теперь по поводу Затулиных и прочих... Завтра их уберем и... Вы уверены, что придут люди достойные, которые смогут улучшить качество жизни в стране? Я большой противник ЕР, но мне тут одна мысль пришла... Уйдет от власти ЕР и где гарантия, что придет другая, которая нам понравиться? При многопартийной системе, когда через несколько лет создаются новые партии, в такой стране как наша, с ее необъятными территориями, это чревато развалу страны... Не зря в большинстве стран мира существуют максимум две партии.. Это является гарантией единства страны, что оберегает ее от развала на удельные княжества!