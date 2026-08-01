Телеканал "78" Власти Таджикистана намерены помочь трудовым мигрантам с компенсациями и социальной помощью в России.
«Должны требовать»: чиновники Таджикистана хотят помогать мигрантам «доить» соцвыплаты в России
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b
borzov
всех на ХУЙ, ну, т.е. домой, в кишлак...чтобы духу их здесь не было
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1 м.
Андрей М
Да, по переписи в стране около 200 тысяч цыган, по данным МВД их чуть более полумиллиона, а по факту ни кто ни чего не скажет о количестве этих людей в стране... У них на один паспорт могут жить по несколько человек.. Да и.., если включить фатазию, то я не представляю как этих людей можно переписать? Вам приходилось быть в районе их проживания, в таборе.. Мне дважды... Один раз даже жили в цыганском доме в Жданове, ныне Мариуполь.. Несколько, поверхностно, знаком с их бытом! Теперь по поводу Затулиных и прочих... Завтра их уберем и... Вы уверены, что придут люди достойные, которые смогут улучшить качество жизни в стране? Я большой противник ЕР, но мне тут одна мысль пришла... Уйдет от власти ЕР и где гарантия, что придет другая, которая нам понравиться? При многопартийной системе, когда через несколько лет создаются новые партии, в такой стране как наша, с ее необъятными территориями, это чревато развалу страны... Не зря в большинстве стран мира существуют максимум две партии.. Это является гарантией единства страны, что оберегает ее от развала на удельные княжества!
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1 м.
Андрей М
Кроме работ вашей Оленьки, с коими я лично не знаком, есть и другие труды.. Так.. Судхаршан Канагарадж (ведущий экономист Всемирного банка) оценивал вклад трудовых мигрантов в российскую экономику в 5–10% ВВП России. Он отмечал, что распределение мигрантов по секторам экономики прямо отражает реальные потребности страны. Многие исследователи подчёркивают: эффект сильно зависит от контекста. Если миграционные потоки неконтролируемы, есть дисбаланс в квалификационном составе или неэффективны механизмы интеграции, могут возникнуть негативные последствия (усиление теневого сектора, социальная напряжённость). Поэтому речь идёт не о безусловной необходимости, а о том, что в конкретных экономических и демографических условиях мигранты становятся инструментом для достижения устойчивых результатов.
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1 м.
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