Президент Сербии предупредил нацию о тяжелых временах

Сербия столкнулась с угрозой «жизненно важным национальным интересам». Такое заявление сделал президент страны Александр Вучич в Instagram (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).
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