Массированная атака 17 ноября: Кремль заранее знал о решении Вашингтона по ударам вглубь РФ

Комбинированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины 17 ноября стал своего рода предупреждением РФ киевскому режиму о недопустимости нанесения ударов западными ракетами вглубь российской территории.
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