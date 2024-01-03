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Тело годовалой девочки обнаружили на балконе дома в Москве

Тело годовалой девочки обнаружили на балконе дома в Москве

Причина и время смерти ребенка пока не установлены.Тело годовалой девочки обнаружили на балконе жилого дома в проезде Карамзина на юго-западе Москвы, причина и время смерти ребенка пока не установлены, сообщает тг-канал Прокуратура Москвы.

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