Тело годовалой девочки обнаружили на балконе дома в Москве

Причина и время смерти ребенка пока не установлены.Тело годовалой девочки обнаружили на балконе жилого дома в проезде Карамзина на юго-западе Москвы, причина и время смерти ребенка пока не установлены, сообщает тг-канал Прокуратура Москвы.