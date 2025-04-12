Nvidia и Alphabet вложились в капитал стартапа одного из основателей OpenAI

Nvidia и Alphabet вложились в капитал стартапа одного из основателей OpenAIПо большому счёту, в штате OpenAI осталось не так много руководителей высокого ранга, которые стояли у истоков этого стартапа, подарившего миру ChatGPT.
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