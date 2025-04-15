Алиханов: решение по долгу Segezha Group найдено

Вопрос урегулирования задолженности Segezha Group был успешно согласован с владельцами компании и её кредиторами, при содействии Центробанка, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на совещании у президента Владимира Путина.
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