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Финляндия направила самолет-разведчик к границе с Россией

Финляндия направила самолет-разведчик к границе с Россией

Служба пограничной разведки Финляндии отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных данных после чрезвычайного происшествия (ЧП) с танкером Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

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