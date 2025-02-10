Финляндия направила самолет-разведчик к границе с Россией

Служба пограничной разведки Финляндии отправила разведывательный самолет в восточную часть Финского залива для сбора дополнительных данных после чрезвычайного происшествия (ЧП) с танкером Koala в порту Усть-Луга в Ленинградской области.
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