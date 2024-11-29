До конца 2024 года Берлин собирается усилить ПВО Украины новыми поставками ЗРК IRIS-T Германия официально объявила о предстоящей передаче Киеву двух дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T.
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До конца 2024 года Берлин собирается усилить ПВО Украины новыми поставками ЗРК IRIS-T Германия официально объявила о предстоящей передаче Киеву двух дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T.
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