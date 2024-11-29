Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ сводки СВО

1 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    Очередной постановочный ФЕЙК идиота-конченного-наркомана-фашиста-Зеленского. Гнида-Зеленский только и умеет создавать...Глава украинского...
  • Михаил Е
    только заметили?КСИР: Иран предуп...
  • Александр Кузнецов
    Нужно было еще в прошлом году напрячь страну и добиться капитуляции Украины. Если бы мы так воевали в Великую отечест...В МИД РФ указали ...
До конца 2024 года Берлин собирается усилить ПВО Украины новыми поставками ЗРК

До конца 2024 года Берлин собирается усилить ПВО Украины новыми поставками ЗРК IRIS-T Германия официально объявила о предстоящей передаче Киеву двух дополнительных систем противовоздушной обороны IRIS-T.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх