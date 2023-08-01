Страна и люди
Эту страну не поб...
Зачем этот мир бе...
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Надо же как то оправдать современный беспредел и в ценах и в зарплатах. Афтор похоже не жил в то время которое пытает...
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Страна и люди
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