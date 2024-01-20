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ВСУ прололжают сдавать позиции - 21 украинский солдат попал в плен русским войскам за неделю

ВСУ прололжают сдавать позиции - 21 украинский солдат попал в плен русским войскам за неделю

Русской армии в ходе боевых действий за одну неделю удалось взять в плен более 20 военных ВСУ.Военнослужащие украинской армии продолжают покидать позиции в зоне боевых действий и сдаваться в плен русской армии по всем направлениям.

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