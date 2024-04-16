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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов – 13-й российский вратарь, сыгравший в этом сезоне НХЛ. Это новый рекорд

24-летний голкипер, в прошлом сезоне выступавший в системе «Автомобилиста», вышел на замену в игре регулярного чемпионата с «Эдмонтоном» (2:9).

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