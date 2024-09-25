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Верховный суд защитил водителя после штрафа за обгон по встречке

Верховный суд России поддержал водителя, который выехал на встречную полосу, чтобы избежать аварии. Суд признал, что этот маневр был вынужденным, согласно информации, опубликованной Российским агентством правовой и судебной информации (РАПСИ) 22 августа.

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