Унылая Англия плачет, фантастическая Испания ликует! «Красная фурия» в шикарном финале выиграла Евро-2024

В берлинском финале сборная Испании победила англичан (2:1) и стала четырехкратным чемпионом Европы. Перед финалом было много разговоров о том, что нынешний чемпионат Европы- один из самых скучных за всю историю.
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