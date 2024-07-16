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Петербургский дневник

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На Светлановском проспекте «Митсубиси» сбила 5-летнего велосипедиста

На Светлановском проспекте «Митсубиси» сбила 5-летнего велосипедиста

За рулем иномарки была 41-летняя женщина Полиция Калининского района Петербурга разбирается в обстоятельствах ДТП, в котором пострадал маленький мальчик, сообщает пресс-служба регионального Главка МВД РФ.

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