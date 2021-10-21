Копии советских истребителей МиГ-19 превратили в беспилотники в Китае

Китай превратил копии советских истребителей МиГ-19 в беспилотники. Снимки переоборудованных самолетов Shenyang J-6 появились в интернете – в аккаунте Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии страны, сообщает Defence News.
Китай превратил копии советских истребителей МиГ-19 в беспилотники. Снимки переоборудованных самолетов Shenyang J-6 появились в интернете – в аккаунте Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии страны, сообщает Defence News.
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