Инженеры "Севера" создали робота-амфибию для доставки грузов

Инженеры из учебного центра "Севера" модернизировали робота НРТК "Курьер" до амфибии, позволяющей переправлять грузы через водные преграды.
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