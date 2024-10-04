В Колпино ранним утром спасатели тушили здание, в котором работал магазин фейерверков. 4 октября в 4 утра поступила информация о возгорании на Оборонной улице.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
В Колпино ранним утром спасатели тушили здание, в котором работал магазин фейерверков. 4 октября в 4 утра поступила информация о возгорании на Оборонной улице.