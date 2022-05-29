Очень сложно объяснить мужику, что он не прав, когда он прав. Но я справляюсь

Ненавижу, когда попрошайки демонстративно трясут передо мной своими стаканчиками с мелочью.Знаю, знаю, что у вас денег больше чем у меня, выпендриваться-то не надо! - Я - звезда! Потому что, если бы я была планетой, у меня был бы спутник.