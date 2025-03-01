Фотосинтез вдохновил на превращение органических отходов в фармпрепараты

Исследовательская группа под руководством доцента Шого Мори и профессора Сусуму Сайто из Университета Нагои разработала революционный метод искусственного фотосинтеза, который использует солнечный свет и воду для получения энергии и ценных органических соединений, включая фармацевтические материалы, из отработанных органических соединений.