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Фотосинтез вдохновил на превращение органических отходов в фармпрепараты

Фотосинтез вдохновил на превращение органических отходов в фармпрепараты

Исследовательская группа под руководством доцента Шого Мори и профессора Сусуму Сайто из Университета Нагои разработала революционный метод искусственного фотосинтеза, который использует солнечный свет и воду для получения энергии и ценных органических соединений, включая фармацевтические материалы, из отработанных органических соединений.

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