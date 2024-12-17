Эксперт по кибербезопасности предупредил о вредоносных рассылках через гифки в мессенджерах

Мошенники таким образом встраивают вредоносные файлы В праздничные дни многие обмениваются поздравлениями через мессенджеры, однако это может быть опасно, предупреждает эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук.
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