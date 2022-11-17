Под Донецком обнаружен двигатель американской ракеты AGM-88 HARM с истекшим гарантийным сроком

Под Донецком обнаружен двигатель американской ракеты AGM-88 HARM, гарантия на которую истекла. Об этом сообщает РИА Новости.
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