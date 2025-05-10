Садоводство со вкусом. От горшка в подъезде до сада-коммуны

Сад — это пограничное пространство между необузданном миром природы и обжитыми человеком домами. Сад подчинен человеку, но в то же время зависит от естественных природных циклов и изменений окружающей среды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии