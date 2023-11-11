Киев требует всё вернуть. Я-таки ЗА. Но…

ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Как всё опять изменилось. Если раньше из Киева доносились подобострастные просьбы, потом более смелые требования, то последнее время Зеленский в каждом своём выступлении выдвигает ультиматумы! И кому? Да-да, всё тем же своим хозяевам, прямо как в песне В.