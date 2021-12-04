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Британские ученые из SAGE «продлили» пандемию коронавируса до 2026 года

Британские ученые из SAGE «продлили» пандемию коронавируса до 2026 года

Сотрудники научной консультативной группы по чрезвычайным ситуациям при правительстве Великобритании (Scientific Advisory Group for Emergencies, SAGE) «обрадовали» мир, сообщив, что пандемия коронавируса продлится самое меньшее до конца 2026 года.

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