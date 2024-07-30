Сергей Арбузов: Риторика Зеленского меняется в связи с приближением американских выборов

Риторика Зеленского меняется в связи с приближением американских выборов. «Терпение, поддержка и дипломатическое давление – три фактора для справедливого завершения войны», — озвучил он в интервью японскому NHK.
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