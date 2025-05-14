Наступление у границы: ВС РФ ведут бой под Юнаковкой, ВСУ отправляют наемников

Российские военные развивают наступление в Сумской области Украины, вплотную к границе с Брянщиной. Бои идут в районе Юнаковки и Садков — по данным военкоров, противник несёт тяжёлые потери, несмотря на попытки подтянуть иностранных наёмников.
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