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Воронежские новости

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4 пожарных машины тушили зерносушилку в Бутурлиновском районе под Воронежем: сгорело 15 тонн зерна

4 пожарных машины тушили зерносушилку в Бутурлиновском районе под Воронежем: сгорело 15 тонн зерна

В 14:53 в ГУ МЧС поступило сообщение о пожаре в Бутурлиновском районе в селе Козловка. Огонь охватил металлическую зерносушилку.

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