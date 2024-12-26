Глава МИД КНР провел переговоры с министром иностранных дел Японии

Пекин, 25 декабря /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел КНР Ван И и министр иностранных дел Японии Такэси Ивая в среду провели переговоры в Пекине, достигнув договоренности о продвижении культурно-гуманитарных обменов между двумя странами.