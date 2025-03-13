Путин приказал добить ВСУ в Курской области — 1113-й день спецоперации

Российским войскам необходимо в кратчайшие сроки окончательно разгромить противника, окопавшегося на территории Курской области и подумать о создании зоны безопасности вдоль государственной границы, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания, проведённого 12 марта в одном из пунктов управления курской группировкой.