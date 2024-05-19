Кристин Жалбэ покинул румынский «Чахлэул»

Молдавский защитник Кристин Жалбэ покинул «Чахлэул» Пьятра-Нямц из второго дивизиона Румынии. 26-летний экс-футболист сборной Молдовы U-21 (9 матчей) присоединился к румынскому клубу в июле прошлого года.
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