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Газета.ру

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Вучич согласился с прогнозом об "адском сценарии" для Евросоюза из-за топлива

Вучич согласился с прогнозом об "адском сценарии" для Евросоюза из-за топлива

Президент Сербии Александар Вучич выразил согласие с прогнозами премьер-министров Польши и Чехии Дональда Туска и Андрея Бабиша о грозящем Европейскому союзу «адском сценарии» из-за ситуации с поставками нефти и газа.

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