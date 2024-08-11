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Захарова: Зеленский превратил госаппарат Украины в террористический движок

Лидер киевского режима Владимир Зеленский использовал остатки государственного аппарата Украины для создания террористического движка, написала в воскресенье, 11 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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