Как получить компенсацию за падение на улице?

У россиян есть возможность получить компенсацию за полученные травмы в результате падения на улице. Главное - определить организацию, ответственную за уборку территории, сообщил юрист Европейской Юридической Службы Евгений Корнеев в интервью Авторадио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии