Все о спецоперации на 14 августа: сколько военных потеряли ВСУ, кого подозревают в подрыве "Севпотоков" и для чего Украина использует собак-роботов

Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО© РИА Новости / Александр Гальперин Российские Вооружённые силы продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области, группировка "Север" пресекла попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного, следует из отдельной сводки Минобороны РФ о ходе отражения этой попытки Также сообщается, что в районе Мартыновки были обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах.
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