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  • татьяна неструева
    ты  смотри  о Вагнере  вспомнили .  то безжалостно  убивали обвиняли во  всех  грехах   а сейчас  вспомнили"Козырь" Белоусов...
  • Yvan
    А была ли она? Не интеллигентность сползла, а маска упала."Козырь" Белоусов...
  • Виктор
    Быстро с тебя интеллигентность сползла."Козырь" Белоусов...

Все о спецоперации на 14 августа: сколько военных потеряли ВСУ, кого подозревают в подрыве "Севпотоков" и для чего Украина использует собак-роботов

Все о спецоперации на 14 августа: сколько военных потеряли ВСУ, кого подозревают в подрыве "Севпотоков" и для чего Украина использует собак-роботов

Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" ВС России в зоне СВО© РИА Новости / Александр Гальперин Российские Вооружённые силы продолжают отражать попытку ВСУ вторгнуться на территорию РФ в Курской области, группировка "Север" пресекла попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского и Камышного, следует из отдельной сводки Минобороны РФ о ходе отражения этой попытки Также сообщается, что в районе Мартыновки были обнаружены и уничтожены две группы противника на пикапах.

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