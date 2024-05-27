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Спасатель Бенга: Украинские уклонисты готовы погибнуть в горах, чтобы не воевать

Спасатель Бенга: Украинские уклонисты готовы погибнуть в горах, чтобы не воевать

Глава горноспасателей в румынском уезде Марамуреш Дан Бенга заявил о готовности украинских уклонистов погибнуть в горах при попытке нелегально пересечь границу с Румынией, лишь бы не вступать в ряды армии Украины.

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