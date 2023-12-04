Сенатор Грэм раскритиковал шефа Пентагона за слова о поражении Израиля

Сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм раскритиковал генерала армии США Ллойда Остина за его слова о том, что тактическая победа Израиля в секторе Газа может вылиться в стратегическое поражение, если жители Палестины перейдут на сторону группировки ХАМАС.
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