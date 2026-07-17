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Психолог Турнаев: замена живого общения нейросетями ведет к затворничеству

Психолог Турнаев: замена живого общения нейросетями ведет к затворничеству

Клинический психолог психоневрологического диспансера Надымской центральной районной больницы ЯНАО Алексей Турнаев выразил обеспокоенность тем, что чрезмерное увлечение общением с нейросетями способно привести к деградации коммуникативных способностей человека.

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