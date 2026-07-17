Психолог Турнаев: замена живого общения нейросетями ведет к затворничеству

Клинический психолог психоневрологического диспансера Надымской центральной районной больницы ЯНАО Алексей Турнаев выразил обеспокоенность тем, что чрезмерное увлечение общением с нейросетями способно привести к деградации коммуникативных способностей человека.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии