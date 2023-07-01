Предпринимателя из Карелии будут судить за незаконный вывоз леса через границу

Завершено расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Костомукши. Мужчину обвиняют в контрабанде – незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере.