В России заблокировали более 48 тысяч сайтов по продаже запрещенных БАДов

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Роспотребнадзор ограничил доступ к 48,6 тысячи интернет-ресурсов, занимавшихся реализацией запрещенных биологически активных добавок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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