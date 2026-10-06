Впервые в истории: мировые продажи чисто бензиновых машин упали ниже 50%

Доля машин с ДВС без гибридных установок опустилась до 49% на фоне рекордных цен на бензин и дизель Впервые в истории бензиновые автомобили без учета гибридов опустились ниже половины мировых продаж новых машин.
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