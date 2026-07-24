Последняя пленарная неделя Госдумы весенней сессии

С 20 по 24 июля Государственная Дума проведет заключительную пленарную неделю весенней сессии. Перед уходом на парламентские каникулы депутатам предстоит рассмотреть несколько десятков законопроектов, включая инициативы в социальной, экономической и международной сферах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии