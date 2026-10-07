The National Interest: Су-57 победит F-16 Украины в воздушном бою

The National Interest утверждает, что переданные Украине истребители F-16 уступят российским Су-57. Су-57 обладает преимуществами в радиолокационной невидимости и дальности атаки, что может стать ключевым фактором в воздушных боях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Европа не перенес...
- Глава МИД Польши ...
- ПВО сбила 142 дро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым