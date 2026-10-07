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Царьград

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The National Interest: Су-57 победит F-16 Украины в воздушном бою

The National Interest: Су-57 победит F-16 Украины в воздушном бою

The National Interest утверждает, что переданные Украине истребители F-16 уступят российским Су-57. Су-57 обладает преимуществами в радиолокационной невидимости и дальности атаки, что может стать ключевым фактором в воздушных боях.

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