Врач Джутова объяснила, как избежать набора веса при низкой физической активности

В такой ситуации важен качественный сон Здоровый образ жизни и правильно питание — основа для поддержания энергии, но если повседневная активность ограничена работой сидя, то задача поддержания нормального веса становится сложной, рассказала РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» Марьяна Джутова.