Разбушевавшийся из-за сильного ветра пожар в американском штате превратил в угли десятки домов

В Калифорнии бушует лесной пожар, вызванный ветром, десятки домов превратились в золу. Пожар в горах в округе Вентура уничтожил 132 дома и повредил 88, по словам официальных лиц, очаг возгорания локализован пока на 5%.
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