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Оскар Пиастри: Чтобы показать хороший результат, приходится выжимать из машины всё

McLaren Пилот McLaren Оскар Пиастри занял четвёртое место в спринт-квалификации Гран При Сингапура. Австралиец считает, что показал практически максимум возможного, хотя на протяжении сессии испытывал трудности с поведением машины.

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