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"Вот более естественная версия": канадский политик зачитал ИИ вместо речи

"Вот более естественная версия": канадский политик зачитал ИИ вместо речи

Предлагаемые положения выходят за рамки установленной компетенции данных служб. Ниже представлена более естественная редакция соответствующего раздела, выполненная в едином стилистическом ключе, характерном для законодательных актов, в отличие от первоначального перечня разрозненных пунктов.

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