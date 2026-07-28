"Вот более естественная версия": канадский политик зачитал ИИ вместо речи

Предлагаемые положения выходят за рамки установленной компетенции данных служб. Ниже представлена более естественная редакция соответствующего раздела, выполненная в едином стилистическом ключе, характерном для законодательных актов, в отличие от первоначального перечня разрозненных пунктов.
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