БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Тюмень подводная: «Вонючая вода безопасна, но прививку от гепатита А рекомендуем сделать!»

Тюмень подводная: «Вонючая вода безопасна, но прививку от гепатита А рекомендуем сделать!»

Пока население города укрепляет дамбы мешками с песком, в магазинах пропадает бутилированная вода Герман Галкин Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС/Архив 30 июля уровень воды в реке Тура в Тюмени достиг 889 сантиметров — это на 39 см выше критической отметки.

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