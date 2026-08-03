Тюмень подводная: «Вонючая вода безопасна, но прививку от гепатита А рекомендуем сделать!»

Пока население города укрепляет дамбы мешками с песком, в магазинах пропадает бутилированная вода Герман Галкин Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС/Архив 30 июля уровень воды в реке Тура в Тюмени достиг 889 сантиметров — это на 39 см выше критической отметки.
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